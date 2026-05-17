معاون سنجش مهارت سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور گفت: علاوه بر اینکه توسعه اقتصادی کشور‌ها از مسیر مهارت‌آموزی می‌گذرد، فعالان رسانه‌ای می‌توانند نقش مهمی در تشویق جوانان به یادگیری مهارت، ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور با اشاره به برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در شانگهای، گفت: تیم ملی مهارت ایران در ۲۰ رشته در این رویداد جهانی حضور خواهد داشت و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در معرفی این رویداد و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در جامعه ایفا کنند.

فاطمه منصوری با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در کشور، گفت: فعالان رسانه‌ای و فرهنگی می‌توانند به‌عنوان یاوران مهارت نقش مهمی در جریان‌سازی فرهنگی و تشویق جوانان به یادگیری مهارت، ایفا کنند.

وی با معرفی سازمان جهانی word skills،افزود: این سازمان بیش از ۷۵ سال قدمت دارد و هر ۲ سال یک‌بار بزرگ‌ترین رویدادهای مهارتی جهان را برگزار می‌کند. در این رقابت‌ها نخبگان مهارتی از سراسر جهان در حرفه‌های مختلف گرد هم می‌آیند تا توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند و علاوه بر رقابت، فرصتی برای یادگیری، انتقال فناوری و تبادل تجربیات فراهم شود.

منصوری گفت: هدف اصلی این رویدادها ارتقای استانداردهای آموزش مهارتی در جهان و نزدیک کردن این استانداردها به یکدیگر است؛ چرا که تجربه جهانی نشان داده رشد اقتصادی و توسعه کشورها از مسیر مهارت‌آموزی می‌گذرد.

معاون معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت با اشاره به عضویت ایران در این سازمان جهانی، افزود: این سازمان بیش از ۲۰ سال است که به‌عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مهارت عضویت دارد. ایران تاکنون در ۱۲ دوره از این مسابقات جهانی، حضور یافته است.

وی گفت: در سال گذشته تلاش شد مسابقات مهارتی در داخل کشور با سطح و استانداردهای بین‌المللی برگزار شود و در حال حاضر نیز اردوهای نیمه متمرکز آماده‌سازی تیم ملی مهارت با کیفیتی بالاتر و با تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان در حال برگزاری است.

منصوری با اشاره به اهمیت حضور ایران در دوره پیش‌رو، خاطر افزود: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در ماه سپتامبر در شانگهای چین برگزار می‌شود. در این دوره ۷۱ کشور حضور دارند و رقابت‌ها در ۶۴ رشته مهارتی برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران نیز در ۲۰ رشته در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر شرکت‌کنندگان در مرحله اردوهای نیمه‌متمرکز قرار دارند و پس از برگزاری آزمون‌های ارزیابی، اردوهای متمرکز آغاز می‌شود. در این اردوها علاوه بر تقویت توان فنی، موضوعاتی مانند صلاحیت حرفه‌ای، مدیریت استرس و انضباط حرفه‌ای نیز به‌صورت تخصصی آموزش داده می‌شود تا اعضای تیم برای حضور در رقابت‌های جهانی آماده شوند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت با اشاره به عملکرد ایران در این رقابت‌ها، افزود: تیم ملی مهارت ایران در مجموع ۱۲ دوره حضور خود در مسابقات جهانی موفق به کسب ۶۷ مدال شامل طلا، نقره، برنز و مدالیون شده است. آخرین رتبه ایران نیز در رقابت‌های جهانی لیون فرانسه در سال ۲۰۲۴، جایگاه بیست‌ونهم در میان ۷۰ کشور شرکت‌کننده بوده است.