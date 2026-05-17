رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در نشست خبری بینالمللی جنگ رمضان، ضمن تشریح ابعاد جنایات جنگی متجاوزان، از نقش زنان ایرانی در خنثیسازی توطئههای دشمن سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران رسانههای خارجی، مواضع مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
وی با ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب، افزود: آیتالله خامنهای نه تنها محبوب قلب ملت ایران، بلکه مقتدا و رهبر تمامی شیعیان و عدالتخواهان جهان بودند، دشمن تصور میکرد با این اقدام تروریستی میتواند به نظام ضربه وارد کند، اما نه در بعد نظامی و نه در حوزه سیاسی به هدف خود که براندازی بود، دست نیافت؛ چرا که نفوذ ایشان، نفوذی معنوی و تاریخی است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به جنایات جنگی اخیر، افزود: مدعیان حقوق بشر در حالی از انسانیت سخن میگویند که در حملات اخیر، ۱۶۸ کودک معصوم در کلاسهای درس هدف قرار گرفتند. شهادت دانشمندان، فرماندهان و خانوادههای غیرنظامی در کنار تخریب زیرساختها، لکه ننگی بر پیشانی سازمانهای بینالمللی ساکت است.
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم در پاسخ به پرسش خبرنگار یونانی درباره نقش زنان در جنگ اخیر، تصریح کرد: اگر در دوران دفاع مقدس، زنان مشوق و حامی همسران و فرزندان خود برای حضور در جبههها بودند، در جنگ رمضان خود زنان در خط مقدم میدان حاضر شدند. امروز زن ایرانی از نقش حمایتی عبور کرده و به جایگاه رهبری و هدایتگری رسیده و به محور اصلی انسجام فرهنگی و اجتماعی جامعه تبدیل شده است.
وی با اشاره به تدابیر پیشبینیشده برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از حملات، گفت: دولت بستههای حمایتی ویژهای را برای کارگاههای تولیدی و صنایعی که آسیب دیدهاند در نظر گرفته است. این حمایتها شامل کمک به کارفرمایان برای پرداخت حقوق کارگران و بازسازی تجهیزات از دسترفته است تا چرخه اشتغال زنان و مردان متوقف نشود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: زنان ایرانی در این بحران نشان دادند علاوه بر ایفای نقش در خانواده، در صحنه اجتماع و عرصههای مسئولیت نیز حضوری فعال و مؤثر دارند و محور اصلی دفاع از آرمانهای کشور محسوب میشوند. حضور همزمان در نقشهای مدیریتی، مهارتی و حماسی، از ویژگیهای منحصربهفرد زن ایرانی است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایط جنگی نیز توانسته استانداردهای آموزشی و خدمات پایه سلامت برای زنان را حفظ کند و تکیه بر اقتصاد مقاومتی با محوریت زنان و بیمههای همگانی، از مهمترین ابزارهای عبور کشور از فشارهای ناشی از تجاوز اخیر بوده است.