فرشته حشمتیان در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی این شهر با بیان اینکه دشمنان با تمام توان و برنامه‌ریزی‌های پیچیده به میدان آمده بودند، اظهار داشت: علی رغم تمامی آمادگی‌های جبهه دشمن، بار دیگر شاهد شکست آنها در برابر اراده ملت ایران بودیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مشاور وزیر آموزش و پرورش: امروز ایران اسلامی نه تنها در سطح منطقه، بلکه در تمام جهان خوش درخشیده است و این مهم حاصل پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب است.

حشمتیان با ادای احترام به مقام شامخ فرماندهان شهید، غیرنظامیان و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، تصریح کرد: خون پاک عزیزانی که در مسیر اعتلای کشور فدا شد، هرگز پایمال نخواهد شد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه مسیر ما مسیر عزت و اقتدار است تاکید کرد باید با عزم راسخ و تکیه بر توان داخلی، راه را برای نسل‌های آینده و دانش‌آموزان این مرز و بوم هموار کنیم تا پرچم پر افتخار ایران همواره در اوج بماند.