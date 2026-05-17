افتتاح سالن فرهنگی و آموزشی در ترکمانچای
سالن فرهنگی و آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور ویدئو کنفرانسی معاون قوه قضائیه و مسئولین شهرستانی در ترکمانچای افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سالن فرهنگی و آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ترکمانچای با ظرفیت ۲۲۰ صندلی و مساحت ۴۵۰ متر مربع طی مراسمی به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین با حضور فرماندار و مسئولین محلی افتتاح شد.
این طرح فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احداث و تجهیز شده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده برنامههای فرهنگی و دورههای آموزشی شهرستان ترکمانچای در این سالن برگزار خواهد شد.