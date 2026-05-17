تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با پذیرش شکست در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا به نشان نقره این رقابتها دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان که با صعود به فینال سهمیه جام باشگاههای جهان را کسب کرده بود، در آخرین بازی این رقابتها به مصاف نماینده قدرتمند اندونزی و میزبان (جاکارتا بایانگکارا پرسیسی) این مسابقات رفت که از حمایت کامل تماشاگران برخوردار بود و سه بر یک نتیجه را واگذار کرد.
شاگردان بهروز عطایی در ست دوم این مسابقه ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب حریف شدند تا به مقام نایب قهرمانی و مدال نقره مسابقات دست یابند.
باشگاه جاکارتا بایانگکارا پرسیسی اندونزی برای حضور شایسته در این مسابقات روک موزیچ دریافتکننده قدرتی و ستاره تیم ملی اسلوونی و همچنین روبرتلندی سیمون مدافع میانی مطرح والیبال جهان را جذب کرده بود.
علی رمضانی، اشکان حقدوست، محمد ولی زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، مهدی مرندی، رسول شهسواری، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، امیرحسین ساداتی، علی حاجی پور و الکسی نیکولوف بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابتها بودند.
کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) در راستای اهداف و استراتژیهای جدید خود برای توسعه و گسترش والیبال به سوی حرفهایتر شدن در قاره کهن، «مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای مردان» آسیا را از سال ۲۰۲۵ با نام «لیگ قهرمانان مردان آسیا» برگزار کرد که تیم فولاد سیرجان سال گذشته و در نخستین دوره این رقابتها در بین ۱۲ تیم شرکت کننده به مقام چهارمی دست یافت و امسال دو پله صعود در جدول را تجربه کرد.
ردهبندی چهار تیم برتر دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا به قرار زیر است:
جاکارتا بایانگکارا پرسیسی اندونزی
فولاد سیرجان ایرانیان
جی تکت استینگ آئیچی از ژاپن
هیوندای کپیتال اسکایواکرز کرهجنوبی