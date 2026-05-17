در این سفر وضعیت فعالیت عملکرد نیازمندی‌ها و مشکلات مدارس غیر انتفاعی استان بررسی شد.

بررسی وضعیت مدارس غیر انتفاعی استان در سفر معاون وزیر آموزش و پرورش

با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در نشست با معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی گفت: در کهگیلویه و بویراحمد ۱۶۸ هزار دانش آموز در ۲۸۹ مدرسه غیر دولتی تحصیل می‌کنند

ایوب رضائی با بیان اینکه ۳۸ هزار معلم هم در مدارس غیر دولتی تدریس می‌کنند افزود: نرخ تحصیل در مدارس غیر دولتی از مدارس دولتی در استان کهگیلویه و بویر احمدبیشتر از میانگین کشوری است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی هم گفت: ۲ و نیم میلیون دانش آموز در ۲۱ هزار مدرسه غیر دولتی زیر نظر ۲۱۰ هزار معلم تحصیل می‌کنند.

احمد محمود زاده با بیان اینکه نگاه تجاری و بنگاهی آفت آموزش در مدارس غیر دولتی است افزود: دریافت شهریه بر اساس نرخ مصوب سال تحصیلی جاریست و هنوز نرخی اغلام نشده است.

محمود زاده اضافه کرد: طرح افزایش شهریه با توجه به افزایش نرخ تورم امسال در دستور کار است.

همچنین در این سفر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد.

آیت الله حسینی در این دیدار بر توجه ویژه به نیازمندی‌های نظام آموزشی و نظارت بیشتر بر فعالیت و عملگرد مدارس غیر انتفاعی تاکید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی به دیدار خانواده شهیده پوران قلیپور مدیر شهید مدرسه شجره طیبه میناب رفت.

محمود زاده در این دیدار گفت: مدرسه شجره طیبه میناب به موزه ملی شهدای دانش اموز و مغلم کشور تبدیل می‌شود.