دادستان ایلام از برخورد قاطع با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران بازار خبر داد و گفت: نظارت بر بازار بهصورت مستمر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان ایلام در جریان بازدید گشتهای نظارتی از عمدهفروشان و انبارهای تأمین اقلام و کالاهای اساسی، بر تشدید برخورد با متخلفان بازار تأکید کرد.
وی افزود: بازار ایلام همچنان با بازدیدهای سرزده و نظارت مستمر دستگاههای مسئول تحت کنترل و رصد قرار دارد و با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران وضعیت معیشتی مردم بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
بخشنده اضافه کرد: در این راستا، برای سه واحد صنفی که تخلف داشتند دستور پلمب صادر شده و در جاهای دیگر نیز بازرسی انجام شده و چنانچه تخلفی مشاهده شود، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین تخلفات، عدم درج قیمت است که میتواند زمینهساز تخلفات دیگر باشد.
دادستان ایلام اضافه کرد: کسانی که گرانفروشی یا احتکار کنند و در این شرایط جنگی، مایحتاج ضروری مردم را احتکار کنند، قطعاً با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد.
«کاکاخانی» معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت ایلام عنوان کرد: از ابتدای شروع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی تاکنون، بیش از ۴۷۱ پرونده تشکیل دادهایم که ارزش آنها حدود ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی مطرح کرد: همه این پروندهها رسیدگی شدهاند و اکثر آنها نیز منجر به صدور رأی شدهاند.
مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق شماره ۱۲۴ سازمان صمت و همچنین شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع را گزارش دهند و در ارتباط باشند.