رئیس جمعیت هلالاحمر از فعالسازی فوری مرکز رصد و هدایت هوشمند عملیات و بسیج گسترده نیروهای امدادی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو.سیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه با آغاز شرایط بحرانی، مرکز رصد و هدایت عملیات هلالاحمر از حالت عادی به وضعیت اضطراری تغییر وضعیت داد، گفت: بلافاصله تمامی استانها فعال شدند و هماهنگیهای لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث انجام گرفت.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای امدادی پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: در این مدت تلاش کردیم نقاط ضعف خود را در حوزه تجهیزات و نرمافزارهای عملیاتی برطرف کنیم و امروز حدود ۸۰ درصد این ضعفها به نقاط قوت تبدیل شده و بخش باقیمانده نیز تکمیل شده است.
کولیوند با اشاره به حجم خدمات امدادی و درمانی ارائه شده تصریح کرد: امدادگران هلالاحمر در شرایطی سخت و در برخی موارد در ایام ماه مبارک رمضان بهصورت شبانهروزی در میدان حضور داشتند و توانستند جان صدها نفر را نجات دهند.
وی با اشاره به خسارات گسترده ناشی از حملات به مناطق غیرنظامی افزود: بر اساس گزارشها، حدود ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی آسیب دید که حدود ۱۰ درصد آنها بهطور کامل تخریب شدهاند و بخش عمدهای از این واحدها مسکونی بوده است. همچنین مراکز درمانی، دانشگاهها و زیرساختهای شهری نیز در این حملات آسیب دیدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: در این حوادث ۵۶ مرکز هلالاحمر نیز هدف قرار گرفت و تعدادی از آمبولانسها، خودروهای امدادی و حتی بالگردهای این جمعیت آسیب دیدند، با این وجود امدادگران با روحیهای مثالزدنی به خدمترسانی ادامه دادند.
کولیوند به اقدامات حمایتی و روانی هلالاحمر برای مردم اشاره و تصریح کرد: سامانه مشاوره تلفنی هلالاحمر با حضور صدها متخصص بهصورت ۲۴ ساعته فعال بود و تا پایان فروردین، هزاران تماس مردمیبرای دریافت خدمات مشاورهای پاسخ داده شد.
وی به فعالیتهای بینالمللی جمعیت هلالاحمر اشاره کرد و افزود: تمامی مستندات مربوط به نقض حقوق بشردوستانه و حمله به مناطق مسکونی، مدارس، مراکز درمانی و امدادی بهصورت دقیق ثبت و به نهادهای بینالمللی ارسال شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر از نقش مهم روابط عمومی این جمعیت در اطلاعرسانی دقیق و سریع خدمات امدادی تقدیر کرد و گفت: انتشار بهموقع و دقیق اخبار و روایت درست از خدمات امدادگران نقش مهمی در آگاهیبخشی به افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی هلالاحمر داشت.
وی با قدردانی از تلاش امدادگران، داوطلبان و کارکنان هلالاحمر تصریح کرد: تجربه بحرانهای اخیر نشان داد که خانواده بزرگ هلالاحمر با تکیه بر آموزش، آمادگی و روحیه ایثار، همواره در کنار مردم ایستاده و در سختترین شرایط نیز به خدمترسانی ادامه میدهد.
کولیوند با اشاره به همبستگی شکلگرفته در حمایت از مردم ایران در روزهای بحران، گفت: در این مقطع، چهرههای فرهنگی، هنری و ورزشی نیز در کنار مردم قرار گرفتند و با حضور در میدان، حمایت خود را از کشور، نظام، رهبری و ملت ایران اعلام کردند. وی افزود: این همدلی و همراهی در سطوح مختلف، از مسئولان و مدیران عالیرتبه تا اقشار مختلف مردم، جلوهای از انسجام ملی را به نمایش گذاشت و نشان داد که در شرایط سخت، همه در جبهه مردم ایران در کنار یکدیگر ایستادهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اینکه ایثار و فداکاری امدادگران، داوطلبان و مردم در این روزها برگ زرینی در تاریخ کشور ثبت کرد، ادامه داد: آنچه در این ایام رقم خورد، جلوهای کمنظیر از مسئولیتپذیری، همبستگی و حضور مؤثر در میدان خدمت بود.
کولیوند با اشاره به انجام آسیبشناسی مستمر در روند خدماترسانی گفت: در تمامی مراحل، تلاش کردیم با بررسی مداوم اقدامات، نقاط قوت را تقویت و کاستیها را برطرف کنیم تا خدمات با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری به مردم ارائه شود.
وی با بیان اینکه هلالاحمر با اتکا به روحیه ایمان، ایثار و توکل، مأموریتهای خود را ادامه داده است، افزود: خانواده بزرگ هلالاحمر در این آزمون سخت، بار دیگر نشان داد که در سختترین شرایط نیز با تمام توان در کنار مردم میایستد و خدمترسانی را متوقف نخواهد کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر از تلاش همه امدادگران، داوطلبان، کارکنان و همراهان این جمعیت قدردانی کرد و گفت: آنچه موجب عبور موفق از این روزهای دشوار شد، روحیه همدلی، آمادگی، اخلاص در عمل و توکل به خداوند بود.