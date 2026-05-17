به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در استودیو رادیو چی چست آذربایجان غربی و برنامه رادیویی ایستک لر حضور یافت و در این گفت‌و‌گو مهم‌ترین مسائل حوزه محیط زیست طبیعی، وضعیت منابع آبی، تنوع زیستی، گردشگری طبیعت‌محور و مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست استان مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا سید قریشی با اشاره به بارش‌های مناسب سال آبی جاری اظهار کرد: شرایط اقلیمی و بارندگی‌های اخیر موجب بهبود وضعیت منابع آبی، تالاب‌ها و دریاچه ارومیه شده و در حال حاضر وضعیت بسیاری از تالاب‌های استان مطلوب ارزیابی می‌شود. با این حال نباید فراموش کنیم که کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و بارش یک‌ساله به معنای پایان بحران آب و رفع کامل مشکلات مدیریتی نیست.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: میزان بارش‌ها در شمال استان کمتر از مناطق مرکزی و جنوبی بوده و این موضوع ضرورت مدیریت علمی و یکپارچه منابع آب را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: احیای کامل دریاچه ارومیه امکان‌پذیر است، اما این امر در کنار بارش‌ها نیازمند مدیریت صحیح منابع آب و ایفای وظایف دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو، بخش کشاورزی و ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

سید قریشی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی جامع و مدیریت یکپارچه در استفاده از ظرفیت‌های طبیعی استان تصریح کرد: توسعه اکوتوریسم و گردشگری طبیعی فرصت ارزشمندی برای استان است، اما همزمان باید مخاطرات آن به ویژه خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و جنگلی جدی گرفته شود. گردشگران و طبیعت‌گردان لازم است از روشن کردن آتش در طبیعت و رفتار‌های پرخطر خودداری کنند، چرا که حریق یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها برای منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش به شمار می‌رود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همچنین با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیات وحش در فصل بهار گفت: در این فصل احتمال مشاهده توله‌ها و نوزادان حیات وحش در طبیعت وجود دارد و مردم باید از نزدیک شدن به زیستگاه‌ها و ورود به حریم گونه‌ها خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده ورود حیات وحش به مناطق مسکونی یا هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

سید قریشی در ادامه به وضعیت تنوع زیستی استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی از نظر شاخص‌های تنوع زیستی و حیات وحش جزو استان‌های برجسته کشور است و گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض در این استان زیست می‌کنند.

وی افزود: طی چهار سال اخیر برنامه تکثیر و بازوحشی‌سازی گوزن زرد ایرانی مجتمع تحقیقاتی رشکان پارک ملی دریاچه ارومیه اجرا شده و اقدامات حفاظتی مؤثری در این زمینه انجام گرفته است.

وی همچنین درباره گونه در معرض خطر انقراض میش‌مرغ اظهار کرد: میش‌مرغ به عنوان سنگین‌ترین پرنده دارای قابلیت پرواز، از گونه‌های بسیار نادر کشور است که هم‌اکنون حدود ۱۹ قطعه از آن در پناهگاه حیات‌وحش دست سوتاو و حمامیان بوکان زیست می‌کنند. برنامه‌های حفاظتی و تکثیر این گونه به صورت جدی در حال اجراست و در سال نخست، چهار قطعه میش‌مرغ وارد فاز تکثیر شده‌اند که امیدواریم با پشتیبانی علمی و تخصصی، نتایج مطلوب‌تری در حفاظت از این گونه حاصل شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و باید فرهنگ‌سازی، آموزش و مشارکت عمومی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سیدقریشی تصریح کرد: مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌ها و مردم باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.