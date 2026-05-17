به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای روزانه مشهد هم اکنون به ۳۵ درجه سانتی گراد می رسد اما از فردا با آغاز روند کاهشی، کمی از شدت گرما کاسته می شود چنانکه به طور میانگین بین هفت تا ۱۰ درجه سلسیوس دمای هوا در استان تا پایان هفته کاهش می‌ یابد.

زهرا مبشری نسب افزود: افزایش وزش باد همراه با گرد و غبار در نیمه جنوبی و شرقی استان و بارش‌ های رگباری به خصوص در نیمه شمالی استان نیز پدیده غالب جوی تا پایان هفته جاری است.

مبشری نسب با اشاره به احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی گفت: کاهش کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته سرخس با دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین و فریمان با حداقل دمای ۱۲ درجه خنک‌ ترین نقاط استان بودند.

مبشری نسب اضافه کرد: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۸ و ۳۳ درجه متغیر بود و برای امروز نیز دمای روزانه در مشهد ۳۵ درجه سلسیوس پیش‌ بینی شده است.