مرکز سیمافیلم با صدور فراخوانی، از هنرمندان عرصه تولیدات نمایشی دعوت کرد تا در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، روایتهای حماسی خود را در قالب آثار نمایشی ماندگار ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز سیمافیلم در این فراخوان، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را سرمشق و الهامبخش اهل فرهنگ، ادب و هنر دانسته و بر نقش هنرمندان در روایت حماسههای معاصر و بازتاب اندیشه و کنش ملت ایران تأکید کرده است.
در متن این فراخوان آمده است که بهرهگیری از ظرفیتهای ادبی، فرهنگی و هنری در قالب تولید مجموعهها و آثار نمایشی، میتواند به ثبت و ماندگاری روایتهای حماسی ملت ایران برای نسل امروز و آیندگان کمک کند و زمینهساز تقویت هویت فرهنگی و تمدنی کشور باشد.
مرکز سیمافیلم در ادامه، با دعوت از عموم هنرمندان حوزه نمایش، اعلام کرده است آمادگی دارد حماسیترین روایتها و ایدههای نمایشی مرتبط با این موضوع را در مسیر تولیدات رسانه ملی مورد حمایت و بررسی قرار دهد.
این فراخوان با هدف گسترش نقش هنر در بازنمایی رویدادها و مفاهیم الهامبخش فرهنگی و تاریخی و با تأکید بر جایگاه زبان و ادب فارسی در روایتپردازی هنری منتشر شده است.