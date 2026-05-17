کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر شهرستان خفر ۶۷ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان خفر گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار ۶۷ واحد خون توسط داوطلبان این جمعیت اهدا شد.

کریم رعیت پیشه افزود: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و گسترش فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر برگزار شد.

او ادامه داد: حضور پرشور داوطلبان و مردم در این اقدام خداپسندانه، تجلی والاترین جلوه‌های ایثار، همبستگی و حمایت از همنوعان را به نمایش گذاشت.