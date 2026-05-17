به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان و بلوچستان، کلاس‌های آمادگی دفاعی دانش آموزان متوسطه اول استعداد‌های درخشان شهید بهشتی در زاهدان برگزار شد.

بهمن اله ری مسئول آموزش کار با اسلحه سپاه سلمان زاهدان: دانش آموزان متوسطه اول استعداد‌های درخشان شهید بهشتی در کلاس‌های آمادگی دفاعی خود بعد از گذراندن سه مرحله‌ی آموزشگاه، آزمون نوبت اول و آزمون عملی پایانی کار با اسلحه را فرا می‌گیرند.

وی در ادامه افزود:این کلاس‌ها با حضور تقریبا ۱۰۰ نفر دانش آموز برگزار شد که آن‌ها با سرفصل‌هایی مانند؛ سلاح شناسی، مهارت تیراندازی و تیراندازی با دستگاه شبیه ساز آشنا شدند.

دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان شهید بهشتی با روحیه مقاومتی خود خاطرنشان شدند که برای دفاع از میهن در این کلاس‌ها شرکت کردند.