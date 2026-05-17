به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار باروق گفت: روابط عمومی‌ها در خط مقدم جهاد تبیین و جنگ رسانه‌ای قرار داشته و با انتشار اخبار درست و دقیق نقش مهمی در ایجاد امید در جامعه ایفا می‌کنند.

مریم مسرت در آیین گرامیداشت روز روابط عمومی، با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و تبریک روز روابط عمومی به فعالان این عرصه، از تلاش‌های مسئول روابط عمومی فرمانداری و خبرنگار صدا و سیما در شهرستان در انتشار به موقع اخبار شهرستان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه روابط عمومی و رسانه، علاقه و کار دلی است، افزود: روابط عمومی‌ها نقش اساسی در تبیین خدمات دولت و نظام دارند و با تولید و انتشار اخبار امیدآفرین، زمینه ایجاد شور، نشاط و امید در جامعه را فراهم می‌کنند.

مسرت ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمنان در جنگ رسانه‌ای به دنبال القای یأس و ناامیدی هستند، ایجاد امید از مهم‌ترین رسالت روابط عمومی‌ها به شمار می‌رود.

مسرت بیان کرد: روابط عمومی فرمانداری باروق یکی از روابط عمومی‌های فعال است و با انتشار اخبار به شکل تخصصی و دقیق، نقش مهمی در برقراری ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا کرده است.

وی افزود: همان‌گونه که در جنگ نظامی رزمندگان سلحشور در میدان هستند، فعالان رسانه‌ای باروق و به ویژه خبرنگار صدا و سیما در این ۷۷ روز از جنگ تحمیلی باحضور مداوم در میان مردم، در پوشش تمامی برنامه‌های شهرستان به ویژه تجمعات شبانه نقش خود رابه نحو مطلوب ادا کرده و مانیز قدردان این تلاش‌ها هستیم.

