به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بعد از راهیابی تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران به مرحله نیمه نهایی اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در این رده سنی، امروز دختران هندبال کشورمان مقابل تیم قدرتمند چین قرار گرفتند.

در پایان این بازی ملی پوشان کشورمان نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کردند و راهی دیدار رده بندی شدند. در دیگر بازی نیمه نهایی هم ازبکستان با شکست قزاقستان راهی فینال شد.

تیم ایران پیش از این در مرحله دوره‌ای ۳۳ - ۲۹ تیم هنگ کنگ و ۴۴ - ۱۶ تیم قرقیزستان را برد و ۳۳ - ۳۸ مغلوب قزاقستان، ۲۱ - ۴۱ مغلوب چین و ۳۱ - ۴۸ مغلوب ازبکستان شد و با ۴ امتیاز چهارم شد و به نیمه نهایی صعود کرد.

قزاقستان ۳۲ - ۳۴ ازبکستان

** برنامه - دوشنبه ۲۸ اردیبهشت:

* رده بندی:

ایران - قزاقستان (ساعت ۱۳:۳۰)

* فینال:

چین - ازبکستان

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های چین، ژاپن و کره جنوبی اول تا سوم شدند.

- در تاریخ هندبال دختران نوجوان آسیا که از سال ۲۰۰۵ و معمولا هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم کره جنوبی با ۸ قهرمانی یک نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با یک قهرمانی ۸ نایب قهرمانی و یک سومی در رده دوم و چین با یک قهرمانی و نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی در رده سوم قرار گرفتند. تیم ایران نیز با یک قهرمانی چهارم است. ضمن اینکه مسابقات در سال ۲۰۲۱ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.

- تیم دختران ایران برای پنجمین بار در رقابت‌های نوجوانان آسیا حاضر شد. تیم ایران در سال ۲۰۲۲ قهرمان، در سال ۲۰۱۱ چهارم، در سال ۲۰۱۳ هفتم و در سال ۲۰۲۵ پنجم شد.