تصادف زنجیره ای چهار خودرو در جاده مرودشت_ شیراز چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنیبر تصادف خودروهای پژوپارس، پژو۲۰۶، پراید و رنو کولیوس در کیلومتر هفت جاده مرودشت_شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر مرودشت با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه چهار مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، راننده خودرو پژو پارس را رهاسازی کردند و پس از انجام کمکهای اولیه، مصدومان را برای انتقال به بیمارستان و ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.