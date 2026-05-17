به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان بهزیستی در دیدار با علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست باشگاه استقلال بر نقش گسترده ورزش و به‌ویژه فوتبال در حمایت از افراد دارای معلولیت و کودکان تحت پوشش بهزیستی تأکید کرد.

این دیدار امروز در محل باشگاه استقلال برگزار شد و دو طرف درباره زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه ورزش، توانبخشی، مسئولیت اجتماعی و حمایت از استعداد‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت‌و‌گو کردند.

حسینی در این دیدار با اشاره به کارکرد‌های چندگانه ورزش گفت: واقعیت گریزناپذیر امروز این است که ورزش به طور عام و فوتبال به طور خاص، تنها به سلامت و تندرستی محدود نمی‌شود، بلکه دارای کارکرد‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. فوتبال در دنیای امروز تنها یک ورزش نیست بلکه پدیده‌ای اجتماعی با کارکرد‌های گسترده در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت به شمار می‌رود. این ورزش به دلیل محبوبیت فراگیر خود می‌تواند زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی، تقویت هویت جمعی و افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه باشد. در عین حال فوتبال با ایجاد تحرک بدنی و نشاط اجتماعی نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه ایفا می‌کند و به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و هدایت استعداد‌های جوانان به مسیر‌های سالم و سازنده شناخته می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: دو پدیده بیش از همه به شکوفایی غرور ملی کمک می‌کنند نخست دفاع یک ملت در برابر تجاوز و دوم حضور موفق در آوردگاه‌های بین‌المللی ورزشی. امروز این دو پدیده در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ظرفیت‌های گسترده بهزیستی در حوزه ورزش

حسینی با اشاره به امکانات سازمان بهزیستی در حوزه ورزش گفت: سازمان بهزیستی از ظرفیت‌های سخت‌افزاری مناسبی در نقاط مختلف کشور برخوردار است. سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن و همچنین یک مجموعه مجهز اردوگاهی و زمین چمن در ساری از جمله این امکانات است. علاوه بر این حدود ۱۰ هزار نوجوان و جوان در مراکز شبه‌خانواده، ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و ۲۰ هزار دانشجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که می‌توانند ظرفیت ارزشمندی برای ورزش کشور باشند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای افراد دارای معلولیت، ورزش علاوه بر جنبه‌های رقابتی کارکرد مهم توانبخشی نیز دارد و در بسیاری از مراکز توانبخشی، اتاق‌های ورزش فعال است. همچنین سازمان بهزیستی به تازگی وارد حوزه توانبخشی هنری شامل نمایش، موسیقی و سایر فعالیت‌های هنری نیز شده است.

دعوت از استقلال برای ایفای نقش به عنوان سفیر نیکوکاری

حسینی با اشاره به نقش اجتماعی ورزشکاران در جهان گفت: در بسیاری از کشور‌ها ورزشکاران سفیر فعالیت‌های خیرخواهانه و داوطلبانه هستند. همان‌گونه که از اعضای تیم ملی فوتبال درخواست کردیم سفیران بهزیستی شوند از باشگاه استقلال نیز می‌خواهیم در این مسیر همراهی کند و تفاهم‌نامه‌ای مشترک با سازمان بهزیستی منعقد شود. مهم‌ترین حوزه‌ای که باشگاه استقلال می‌تواند در آن به سازمان بهزیستی کمک کند، ترویج فرهنگ نیکوکاری و مشارکت اجتماعی است.

رشد ۴۰۰ درصدی مشارکت‌های مردمی در ایام جنگ

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به طراحی زیست‌بوم جامع مشارکت با ۱۲ راهبرد گفت: در طول ۴۰ روز جنگ با وجود شرایطی که معمولاً موجب کاهش کمک‌های مردمی می‌شود میزان مشارکت‌ها نه تنها کاهش نیافت بلکه ۱۷۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی به سازمان بهزیستی ارائه شد که نسبت به دوره مشابه رشد ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. بیش از ۳۰ هزار داوطلب شامل پزشکان، روان‌پزشکان، مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان در این مدت با سازمان بهزیستی همکاری و نقش‌آفرینی کردند.

حسینی افزود: ورزشکاران به عنوان بخشی از نخبگان و الگو‌های جامعه، اگر سفیر خیرخواهی شوند، می‌توانند نقش بزرگی در حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی ایفا کنند.

وی گفت: در ایران نیز باشگاه‌های بزرگ فوتبال علاوه بر فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشی، در عرصه‌های اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی نقش‌آفرین هستند. باشگاه استقلال تهران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پرافتخارترین باشگاه‌های فوتبال کشور که در سال ۱۳۲۴ با نام «دوچرخه‌سواران» تأسیس شد و بعد‌ها با نام «تاج» و سپس «استقلال» شناخته شد، همواره جایگاه مهمی در تاریخ ورزش ایران داشته است. این باشگاه با سابقه طولانی و هواداران پرشمار، علاوه بر موفقیت‌های ورزشی، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی دارد.

رئیس سازمان بهزیستی گفت:‌در همین راستا، توجه به استعداد‌های ورزشی در میان کودکان و نوجوانان تحت حمایت سازمان بهزیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ورزش به‌ویژه فوتبال می‌تواند برای این گروه‌ها فرصتی برای شکوفایی استعدادها، تقویت اعتمادبه‌نفس و افزایش نشاط اجتماعی فراهم کند. همچنین در حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی، فعالیت‌های ورزشی نقشی مؤثر در بهبود توانایی‌های جسمی و روانی افراد دارای معلولیت و مددجویان ایفا می‌کند و به ارتقای کیفیت زندگی آنان کمک می‌کند. از سوی دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت چهره‌های ورزشی و باشگاه‌های محبوب به عنوان سفیران بهزیستی می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در حمایت از جامعه هدف این سازمان داشته باشد.

حسینی گفت:‌در این میان، تیم فوتبال استقلال با توجه به جایگاه اجتماعی و محبوبیت گسترده خود می‌تواند به عنوان یکی از سفیران اجتماعی در معرفی ظرفیت‌ها و نیاز‌های حوزه بهزیستی و تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت اجتماعی در جامعه نقش مؤثری ایفا کند.