رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تأکید بر ضرورت تسهیل در امر واردات و تخصیص ارز، خواستار تمدید قوانین تسهیلگر تولید با توجه به انقضای آنها از ۹ خرداد شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای آریا حقیقی در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران که با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد از بررسی وضعیت صنعت، نقدینگی و تورم، مسئله واردات، تخصیص ارز و استفاده از ارز خود و دیگران و ضرورت تسهیل در امر واردات خبر داد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: درخواست کمیسیون این بود که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی کمک کند تا واردات آنها با مشکلات کمتری انجام شود البته ابتدای سال هم این هماهنگی‌ها را انجام داده‌ایم، اما با توجه به دست‌انداز‌هایی که در مسیر فعالان اقتصادی وجود دارد خواستار تسهیل بیشتر و تداوم این فرآیند‌ها بودیم.

وی تأکید کرد: خواسته دیگر ما این بود که قوانین و دستورالعمل‌هایی که تسهیلگر شرایط تولید در اوضاع کنونی هستند با توجه به اینکه ۹ خرداد خاتمه پیدا می‌کنند، در صورت ضرورت تمدید شوند.

حقیقی همچنین افزود: کارگروه‌های تخصصی کمیسیون صنعت هم راه‌اندازی شده است و متناسب با تشکیل آنها بر کار خود متمرکز شده‌اند.