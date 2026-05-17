



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حرم مطهر امین ولایت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (سلام الله علیه) در سالروز شهادت امام جواد، فرزند امام رضا علیه السلام غرق در عزا و ماتم است. دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) دیشب و امروز همزمان با سالروز شهادت امام جواد (علیه السلام) با حضور در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاهچراغ (ع)، ضمن عرض تسلیت به این امام زاده جلیل القدر به عزاداری و سوگواری پرداختند.

ویژه برنامه‌های مراسم روز شهادت امام جواد (ع) تا نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر ادامه دارد.