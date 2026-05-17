به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: عملیات اجرایی شریان اصلی انتقال آب شرب در بلوار شهید باهنر ارومیه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وحید کریمی زاده با بیان اینکه یکی از شریان‌های اصلی آبرسانی در قسمت‌های عمده شهر ارومیه، خط انتقال و شبکه توزیع آب در بلوار شهید باهنر است، اظهار داشت: اتفاقات متعدد بر روی این خط خصوصاً مابین تقاطع غیر همسطح پل شهید مدرس بسمت پل شهیدان ذاکر به دلیل قرارگیری در محدوده سازه پل باعث بروز قطعی‌های گسترده در شبکه آبرسانی زون‌های وسیعی از شهر ارومیه و موجب نارضایتی شهروندان می‌شد که در راستای صیانت از حقوق مردم و مشترکین، اجرای این پروژه در اولویت برنامه‌های کاری شرکت اب و فاضلاب قرار گرفت.

وی گفت: عملیات اجرایی این پروژه از ۲۹ فروردین سال جاری آغاز و در حال حاضر با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله پایانی و بهره برداری قرار دارد.