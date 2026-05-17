مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: با نصب و راه اندازی دکل جدید شبکه همراه اول در خیابان شریعتی امیدیه، پوشش کامل نسل‌های ۳G,۲G و ۴G در این منطقه پرتردد فراهم شد.

نصب و راه‌اندازی دکل مخابراتی همراه اول در امیدیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار داشت: دکل جدید شبکه همراه اول در خیابان شریعتی امیدیه نصب و راه‌اندازی شد تا پوشش کامل نسل‌های ۳G,۲G و ۴G را در این منطقه پرتردد فراهم کرده و کیفیت خدمات مکالمه و اینترنت موبایل را به‌طور ارتقا دهد.

وی افزود: این اقدام با هدف بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت موبایل در مناطق پرتردد شهری انجام شده است، با نصب و راه‌اندازی این دکل، ساکنان، کسبه و شهروندان عبوری در خیابان شریعتی امیدیه می‌توانند از مکالمات پایدار و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شوند

فلاح زاده تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در نقاط حساس و پرتردد شهری یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است و این اقدام نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ایفا می‌کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان بیان داشت: راه‌اندازی این دکل همچنین نشان‌دهنده تعهد مخابرات خوزستان به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ایجاد پوشش شبکه مطمئن و پایدار و افزایش رضایت کاربران شبکه همراه اول در سراسر استان است.