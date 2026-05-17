خانه‌های هلال مزایجان، سنگبر و امام زاده بزم بوانات با حضور معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان فارس افتتاح شد.

افتتاح خانه‌های هلال مزایجان، سنگبر و امام زاده بزم بوانات در فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوانات گفت: خانه‌های هلال شهر مزایجان، روستای سنگبر و روستای امامزاده بزم با حضور معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان فارس، فرماندار و مسئولین شهرستان بوانات افتتاح شد.

سجاد رضایی زاده افزود: این مراکز با هدف ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه به ساکنان منطقه، به ویژه در مواقع بحرانی و حوادث، راه‌اندازی شده است.

او ادامه داد: افتتاح این خانه‌های هلال گامی مهم برای تقویت زیرساخت‌های امداد و نجات در شهرستان بوانات محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که با فعالیت‌های خود، به افزایش آگاهی و آمادگی جامعه در برابر حوادث کمک کند.

در این مراسم، معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان فارس نیز به اهمیت فعالیت‌های داوطلبانه و نقش آنها در تقویت همبستگی اجتماعی اشاره کرد و از تمامی اهالی خواست تا در راستای حمایت از این مرکز و فعالیت‌های آن همکاری کنند.