رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به شرایط بحرانی بخش معدن گفت: با رفع عوارض صادراتی و تأمین مواد ناریه، تولید معدن تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، بهرام شکوری با بیان اینکه مسیر‌های جدیدی برای صادرات محصولات معدنی پیدا شده است، گفت: عوارض صادراتی بسیاری از فعالان این حوزه را گرفتار کرده و این موضوع به عنوان یک چالش جدی باید حل شود.

وی با تأکید بر شرایط سخت فعلی افزود: شرایط جنگی است، توقع داریم کسانی که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت می‌کنند، تولید و اشتغال خود را حفظ کنند. دولت نیز باید در این مسیر کمک کند.

شکوری با اشاره به نیاز حیاتی به مواد ناریه هشدار داد: به ۳۲۰ هزار تن مواد منفجره (امفو) نیاز داریم. هرچند مجوز واردات نیترات صادر شده، اما باید کمبود‌ها برطرف شود. اگر مشکل مواد ناریه حل نشود، زنجیره تولید با اختلال مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، تأمین انرژی را از دیگر ضرورت‌های اساسی دانست و تصریح کرد: اگر انرژی نباشد، صنعت و معدن نمی‌تواند کار کند. باید سوخت مورد نیاز معادن تأمین شود.

وی همچنین به معضل قطعات یدکی ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: تأمین قطعات یدکی اکنون به یک معضل بزرگ تبدیل شده و باید بدون انتقال ارز و به صورت سریع انجام شود.

شکوری در ادامه با انتقاد از نحوه محاسبه حقوق دولتی، خواستار محاسبه بر اساس استخراج واقعی شد و افزود: بسیاری از معادن هنوز استارت کار را نزده‌اند. بخشودگی جرائم باید صورت گیرد، زیرا بسیاری از معادن با جرایم سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی پیشنهاد داد: چک و سفته به عنوان ضامن از معادن پذیرفته شود.