به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت:امدادگران اورژانس در جنگ تحمیلی سوم از ۹ اسفند تا ۱۸ فروردین، ۶ هزار و ۸۱۷ مأموریت انجام دادند و ۶ هزار و ۵۸۳ مصدوم را معاینه و چهار هزار و ۳۵۸ نفر را به بیمارستان منتقل کردند.

ابراهیم خسروشاهی افزود: در این مدت، ۲۲ هزار و ۱۸۰ تماس تلفنی با اورژانس دریافت و ۶۳۴ مورد به اعزام آمبولانس و ۴۸۸ مورد به مشاوره تلفنی منجر شد و ۸۸۸ مورد آن مزاحمت تلفنی بود.

وی با بیان اینکه در این مدت علاوه بر رسیدگی به مصدومان جنگ، خدمات درمانی به بیماران قلبی، تنفسی، مادران باردار و بیماران سکته قلبی و مغزی نیز ارائه شد، گفت: این آمار، نشان‌دهنده حجم بالای خدمات اورژانس و تعهد به ارائه خدمات درمانی جامع و مستمر است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: ستاد بحران ۲۴ ساعته در اورژانس پیش بیمارستانی دایر شد تا مدیریت بحران به‌صورت شبانه‌روزی انجام شود که این اقدام، نشان‌دهنده اهمیت مدیریت متمرکز و هماهنگی در شرایط بحرانی است.

خسروشاهی با بیان اینکه در تمامی حوادث، اورژانس در اسرع وقت در صحنه حاضر شد و اقدام به امدادرسانی کرد، گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه، اورژانس و تمامی مراکز درمانی شامل ۱۰ بیمارستان دانشگاهی و چهار بیمارستان غیردانشگاهی در استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و ظرفیت تخت‌ها در بیمارستان‌ها و همچنین بخش‌های ویژه (آی سی یو و سایر بخش‌ها) برای پذیرش بیماران ناشی از جنگ تنظیم و خالی نگه داشته شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به تعداد شهدا و مسئولیت اورژانس در جنگ ۴۰ روزه، گفت: در این بازه زمانی ۵۳ نفر در صحنه به شهادت رسیدند که مسئولیت رسیدگی به آنها بر عهده اورژانس قرار گرفت که این موضوع، نشان‌دهنده پذیرش مسئولیت‌های فراتر از وظایف معمول و تلاش برای مدیریت بحران در شرایط دشوار است.

خسروشاهی افزود:در این مدت، ۴۹۵ مصدوم مستقیم ناشی از جنگ داشتیم که ۳۰۲ نفر از آنان به بیمارستان منتقل و بستری شدند و مابقی، خدمات سرپایی دریافت کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه در ابتدای جنگ، تمرکز اصلی بر شهرستان‌های ابهر و خرمدره بود، گفت: با هماهنگی مسئولان بهداشت و درمان این مناطق و بیمارستان‌های مستقر، امدادرسانی فوری انجام شد.

خسروشاهی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی دو پایگاه اورژانس استان مورد حمله قرار گرفت، گفت: همچنین بیمارستان بهمن در زمان جنگ دوبار به دلیل تهدیدات امنیتی، تخلیه شد و مجددا به چرخه فعالیت بازگشت که این موضوع نشان‌دهنده تلاش برای بازگشت به شرایط عادی و ادامه ارائه خدمات درمانی با وجود تهدیدات امنیتی است.