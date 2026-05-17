رئیس اداره دامپزشکی شوشتر گفت: همزمان با آغاز فصل گرما و افزایش حساسیتهای بهداشتی، وضعیت فعالیت، رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی و روند خدماترسانی کشتارگاه دام شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی مرادی سیدقاسمی گفت: با توجه به شروع فصل گرما و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو (CCHF)، همچنین ضرورت شرایط بهداشتی در کشتارگاه دام، بررسی روند فعالیت این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این بررسی، بخشهای مختلف کشتارگاه و روند ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط ضعف و کمبودهای موجود نیز شناسایی شد.
مرادی سیدقاسمی ادامه داد: بر اساس نتایج این ارزیابی، مقرر شد متولیان مجموعه نسبت به بهسازی و رفع نواقص موجود در حوزه کشتار دام، تأمین و ساماندهی ناوگان حمل لاشههای استحصالی و همچنین بهبود سایر موارد مرتبط اقدام کنند.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر در پایان تأکید کرد: هدف از این اقدامات، اطمینان از رعایت کامل ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی و ارتقای سطح سلامت، امنیت غذایی و ایمنی در کشتارگاه دام است و نظارتها در این حوزه با همکاری مراجع قضایی ادامه خواهد داشت تا شرایط بهداشتی و استانداردهای لازم در این مراکز به شکل مطلوب حفظ شود.