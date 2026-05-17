به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ عظیم شریفی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی شهرستان فراشبند، هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای فاقد مجوز شامل ۴ دستگاه اسپلیت، ۱۴۴عدد پودر شربت، ۲۸۸ بسته مارشمالو و مقادیری کالا فاقد مجوز دیگر را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با اشاره به اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.