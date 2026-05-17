مدیرکل زندان‌های مازندران از ابلاغ مصوبات جدید برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی به زندانیان و خانواده‌های آنان در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل زندان‌های مازندران در نشست هم‌اندیشی با دادستان‌ها و قضات ناظر، بر لزوم ارتقای کیفی خدمات‌رسانی به زندانیان و صیانت از حقوق خانواده‌های آنان منطبق بر معیار‌های نظام زندانبانی اسلامی تأکید کرد.

پوریانی در این نشست که به منظور بررسی چالش‌های حوزه زندانبانی برگزار شد، گفت: در نظام زندانبانی اسلامی، نظارت بر کیفیت زندگی، وضعیت بهداشت و درمان و نحوه اجرای آیین‌نامه‌ها حتی پس از محکومیت مددجو، همچنان بر عهده دادستان‌ها و قضات ناظر است و این تعامل باید برقرار بماند.

وی با اشاره به خروجی این نشست تخصصی افزود: تصمیمات مهمی در راستای بهبود فرآیند‌های اجرایی اتخاذ شده است که به‌زودی به تمامی ندامتگاه‌های سراسر استان ابلاغ می‌شود. این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زندانیان و تسهیل امور خانواده‌های آنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل زندان‌های مازندران ضرورت نظارت مستمر قضایی را یادآور شد و تصریح کرد: انتظار می‌رود دادستان‌های سراسر استان با دقت نظر بیشتری بر روند اجرای قوانین نظارت کنند تا رعایت حقوق شهروندی در تمامی بخش‌ها تضمین شود.

پوریانی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، این جلسات تعاملی به‌صورت فصلی در اداره‌کل زندان‌ها برگزار خواهد شد تا مسائل و مشکلات این حوزه به‌طور مداوم رصد و مرتفع گردد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مجموعه زندان‌های استان با تمام توان در مسیر اجرای دستورالعمل‌های قانونی حرکت می‌کند، از رؤسای زندان‌ها خواست: تمامی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی باید مو‌به‌مو بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها باشد تا زمینه‌ساز اصلاح و تربیت واقعی در سایه رعایت حقوق قانونی زندانیان فراهم آید.