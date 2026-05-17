به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ سیداسماعیل حسینی با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین سوخت در کشور وجود ندارد، بیان کرد: هم در جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ تحمیلی سوم با تلاش شبانه‌روزی کارکنان زحمتکش صنعت نفت و همراهی مردم در تامین و توزیع پایدار سوخت مشکل به‌وجود نیامد.

وی با اشاره به وجود ناترازی انرژی در کشور و ضرورت مدیریت مصرف سوخت برای بی نیازی از واردات، گفت: با این اقدام در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی هزینه‌های اضافی برای واردات سوخت به اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی در برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی با هدف مدیریت مصرف، تصریح کرد: اجرای صحیح این سیاست‌ها که همسو با تنوع بخشی به سبد سوخت کشور، شفافیت فروش و مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت و توزیع عادلانه یارانه سوخت تدوین شده به برطرف شدن ناترازی‌های موجود در بخش سوخت کمک می‌کند.

حسینی ضمن قدردانی از مردم برای همراهی در رفع مدیریت مصرف سوخت و انرژی تاکید کرد: اقدام‌های قابل اجرا توسط مردم شامل استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و مصرف متناسب با نیاز واقعی بسیار تاثیرگذار است.

وی یادآوری کرد: به عنوان مثال هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور وجود دارد که اگر هر خودرو یک لیتر در روز کمتر مصرف کند، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود.