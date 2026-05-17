در اجتماع بزرگ «حجلههای حماسه»، ۵۰۰ زوج جوان با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، اجتماع بزرگ زوجهای جوان یزدی با شعار «حجلههای حماسه» و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و بیعت با رهبری در حسینیه تاریخی امیرچقماق برگزار میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع با حضور بیش از ۵۰۰ زوج جوان از قشرهای مختلف و با هدف حمایت از انقلاب اسلامی و بیعت با رهبری برگزار خواهد شد.
این برنامه با همکاری ستاد ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و جمعی از سازمانهای مردمنهاد تدارک دیده شده است.
این مراسم روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه از ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار میشود.