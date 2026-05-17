به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره هواشناسی سبزوار گفت: ساعتی پیش، وزش بادهای شدید و طوفان گرد و غبار، شهرستان سبزوار و مناطق وسیعی از غرب خراسان رضوی را دربرگرفت.

رضا صبوری افزود: شدت این تندباد به حدی بود که دید افقی در جاده‌ های مواصلاتی و معابر شهری به حداقل رسیده است.

صبوری ادامه داد: این طوفان خساراتی را نیز به بار آورد که از مهم‌ ترین آن‌ ها می‌ توان به شکستن و سقوط چندین اصله درخت در نقاط مختلف شهر اشاره کرد.

وی از شهروندان خواست: تا پایدار شدن شرایط جوی، از تردد غیرضروری در فضای باز و پارک خودروها در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌ های موقت خودداری کنند.