به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۴۹۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین در اسلامشهر خبر داد.

وی افزود: در پی رصد‌های اطلاعاتی مشترک پلیس مبارزه با موادمخدر غرب تهران و اسلامشهر، فعالیت یک قاچاقچی حرف‌های در زمینه توزیع مواد مخدر در اسلامشهر شناسایی شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: مأموران شب گذشته در عملیاتی ضربتی و با هماهنگی قضائی، این قاچاقچی را در مخفیگاهش در شهرک «واوان» اسلامشهر دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از منزل متهم، ۳۲۹ کیلوگرم شیشه و ۱۶۲ کیلوگرم هروئین کشف و ۲ دستگاه خودروی پرشیا متعلق به وی توقیف شد.

علیزاده با اشاره به اینکه این محموله پیش از هرگونه توزیع در سطح شهرستان کشف شده است، تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.







