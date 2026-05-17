پخش زنده
امروز: -
تالاب کانیبرازان مهاباد در فصل بهار شاهد حضور و زادآوری پرندگان مهاجر و بومی است. کارشناسان حفاظت محیطزیست، حفظ و صیانت از این میراث طبیعی را وظیفهای همگانی میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیطزیست مهاباد از تداوم تخمگذاری و زادآوری پرندگان آبزی و کنارآبزی در پناهگاه حیات وحش تالاب بینالمللی کانیبرازان خبر داد و شرایط زیستی مطلوب این تالاب را از عوامل اصلی استقبال پرندگان مهاجر و بومی برای استقرار و تولیدمثل عنوان کرد.
فاروق سلیمانی اظهار کرد: کانیبرازان به دلیل برخورداری از پوشش گیاهی مناسب، بستر مساعدی برای لانهسازی، تغذیه و زادآوری پرندگان فراهم کرده است.
سلیمانی گفت: هر ساله در فصل بهار، این تالاب میزبان گونههای متعددی از پرندگان مهاجر است که از نواحی سردسیر شمالی به کشور مهاجرت میکنند و بخشی از آنها کانیبرازان را به عنوان زیستگاه امن خود برای تخمگذاری و جوجهآوری برمیگزینند.
وی افزود: فراهم بودن امنیت زیستی، دسترسی مناسب به منابع غذایی و کاهش تهدیدات انسانی، از مهمترین عوامل انتخاب این تالاب برای تولیدمثل پرندگان به شمار میرود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست مهاباد در ادامه با تأکید بر اهمیت چندگانه تالاب کانیبرازان تصریح کرد: این زیستگاه ارزشمند، علاوه بر نقش حیاتی در حفظ و پشتیبانی از جمعیت پرندگان و سایر گونههای جانوری، ظرفیت قابل توجهی در توسعه گردشگری طبیعی، آموزشهای محیطزیستی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی دارد.
سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از تالاب کانیبرازان، به منزله پاسداری از بخشی مهم از تنوع زیستی و میراث طبیعی کشور است و تداوم این روند نیازمند مشارکت، توجه و مسئولیتپذیری همگانی در قبال محیطزیست خواهد بود.