به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی وزارت وزارت دفاع در مراسم بزرگداشت وزیر، دانشمندان و فرهیختگان شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که عصر امروز (یکشنبه) در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شهرستان ری برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره یاوه گویی‌های ترامپ نسبت به از بین رفتن توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ترامپ دست از دروغگویی دست برنمی دارد و امروز در بین جهانیان، آزادگان و ملت ایران ترامپ و نتانیاهو منفورترین عناصر در جهان هستند.

سردار طلایی‌نیک با بیان اینکه پاسخ این دروغگویی‌ها در میدان جنگ رمضان داده شد، افزود: در جنگ تحمیلی سوم هیمنه آمریکا در سطح جهان فرو ریخته است. ملت ایران و نیرو‌های مسلح همچنان آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و تجاوز هستند.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در حال طی کردن عمر پایانی خود است و جهان با اتکا به جنگ رمضان و مقاومت و دفاع دلیرانه ملت ایران، به سمت چندجانبه‌گرایی در حال حرکت است که جایگزین یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی خواهد شد.

سردار طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی نیز با توجه به جنایت‌ها و در برابر مقاومت گسترده‌ای که در ایران و سطح منطقه در حال اوج‌گیری است، عمر خود را کوتاه‌تر می‌کند.