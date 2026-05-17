پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری نشست تخصصی رسیدگی به مطالبات حقوقی جامعه ایثارگری، ۲۱ نفر از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران استان قم با رئیسکل دادگستری، دادستان و جمعی از معاونین قضایی به صورت چهره به چهره دیدار کردند و دستورات لازم قضایی برای رفع مشکلات حقوقی آنها صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با برگزاری نشست تخصصی رسیدگی به مطالبات حقوقی جامعه ایثارگری، ۲۱ نفر از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران استان در بنیاد شهید، میزبان رئیسکل دادگستری، دادستان و جمعی از معاونین قضایی بودند.
در این دیدار چهرهبهچهره که به مدت سه ساعت به طول انجامید، پروندههای قضایی جامعه ایثارگری به صورت انفرادی بررسی و دستورات لازم برای رفع مشکلات حقوقی صادر شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیسکل دادگستری استان در این نشست با اشاره به اهتمام دستگاه قضا برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی جامعه ایثارگری تصریح کرد: موظفیم در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه اقدامات را به ذینفعان اعلام کنیم. هرگونه تعلل در این پروندهها از سوی هر نهادی، با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهد شد.
وی افزود: دادگستری استان به عنوان یکی از دستگاههای مسئول در پیگیری مشکلات قضایی این عزیزان، تمامی تلاش خود را در جهت رفع مشکلات قانونی و قضایی آنها به کار خواهد بست و در صورت هرگونه کارشکنی از سوی افراد یا مسئولین، باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم با اشاره به ضرورت تکریم جایگاه رفیع خانواده معظم شهدا و ایثارگران گفت: دیدار امروز نشان داد که دستگاه قضایی مصمم است تا مشکلات حقوقی جامعه ایثارگری را با اولویت ویژه حل و فصل کند.