به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، فدراسیون ورزش کارگری کشور در راستای ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، برترین‌های این عرصه در سراسر کشور را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، فدراسیون ورزش کارگری کشور در راستای ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، برترین‌های این عرصه در سراسر کشور را معرفی کرد.

در این ارزیابی تخصصی که بر اساس شاخص‌های مهمی نظیر میزان پوشش خبری در رسانه‌های ملی و استانی، نوآوری در تولید محتوا، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و تعامل با فدراسیون صورت گرفت، علیرضا مولایی، مدیر روابط عمومی هیأت ورزش کارگری استان یزد، موفق به کسب رتبه نخست در میان هیأت‌های استانی کشور شد.

علیرضا مولایی با ابراز خرسندی از این موفقیت، تأکید کرد که این جایگاه تنها نتیجه تلاش‌های فردی نیست، بلکه حاصل یک حرکت تیمی و همکاری نزدیک میان تمامی ذینفعان حوزه ورزش کارگری در استان یزد است.

وی در ادامه با تقدیر و قدردانی ویژه از مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، رؤسای روابط عمومی انجمن‌های ورزش کارگری و مدیران روابط عمومی ادارات شهرستانی، خاطرنشان کرد که حمایت‌های بی‌دریغ آنها در مسیر اطلاع‌رسانی، نقشی کلیدی در این موفقیت داشته است.

مولایی از همراهی صمیمانه اصحاب رسانه و خبرنگاران استان یزد که همواره در انعکاس اخبار و فعالیت‌های ورزش کارگری یزد پیش‌قدم بوده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان یزد در سال‌های اخیر همواره جزو برترین‌ها از نگاه روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری بوده است.