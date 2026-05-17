رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر کشور پاکستان تاکید کرد: برخی دولت‌های منطقه تصور می‌کردند حضور آمریکا برای آنها امنیت آور است، اما حوادث اخیر نشان داد که این حضور نه فقط امنیت زا نیست بلکه زمینه ناامنی را هم فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که به تهران سفر کرده است، عصر امروز یکشنبه با آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار آقای قالیباف با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های ملت و دولت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ بزرگ اخیر، افزود: مردم ایران و مقامات کشور، این پشتیبانی‌ها را کاملا درک می‌کنند و رهبرمعظم انقلاب هم در نخستین پیام خود توجه ویژه‌ای به پاکستان داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روابط دوجانبه تهران-اسلام آباد هم اکنون خوب است، اظهار داشت: همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باید نسبت به گذشته افزایش و سرعت پیدا کند و در این مسیر توسعه همکاری‌های پارلمانی هم در دستور کار ما قرار دارد.

آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر در منطقه گفت: جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای همه ملت‌ها و کشور‌های منطقه ما فقط شر و ناامنی به ارمغان می‌آورند، برخی دولت‌های منطقه تصور می‌کردند حضور آمریکا برای آنها امنیت آور است، اما حوادث اخیر نشان داد که این حضور نه تنها امنیت زا نیست بلکه زمینه ناامنی را هم فراهم می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باطل‌السحر این شرایط، این است که کشور‌های منطقه با اعتماد و همکاری بین خودشان، زمینه ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های سیاسی و امنیتی را فراهم کنند.

وزیر کشور پاکستان: شاهد ایستادگی شما در مذاکرات اسلام آباد بر منافع ملی ایران و در عین حال تلاش برای حل و فصل مشکلات بودیم

در این دیدار سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم با ابلاغ سلام نخست وزیر، رئیس مجلس و فرمانده ارتش پاکستان به رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ملت‌های دو کشور پیش از این هم به یکدیگر نزدیک بودند، اما الان نزدیکتر شده و من احساس می‌کنم دو ملت واقعا دوستدار هم هستند و پاکستانی‌ها شبانه روز برای موفقیت دولت و ملت ایران دعا می‌کنند.

وزیر کشور پاکستان با اشاره به اینکه هم اکنون سخت‌ترین مسئولیت به شما سپرده شده، افزود: ما در اسلام آباد شاهد بودیم که شما در مذاکرات بر منافع ملی ایران ایستادگی کرده و در عین حال برای حل و فصل مشکلات تلاش کردید.

وی ابراز امیدواری کرد: پاکستان بتواند مذاکرات را به سرانجام برساند.

بنابر این گزارش، در این دیدار اسکندر مؤمنی وزیر کشور، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ابوالفضل عمویی دستار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل نیز حضور داشتند.