دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت و شخصیت زندانیان، از برگزاری مستمر و فصلی نشست‌های هم‌اندیشی میان دادسراها و اداره‌کل زندان‌ها برای پیگیری مطالبات قانونی مددجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در نشست هم‌اندیشی با قضات ناظر و مسئولان زندان‌های استان، بر تقویت تعامل میان دادسرا‌ها و مجموعه زندان‌بان برای کاهش مشکلات مددجویان و رعایت دقیق حقوق شهروندی آنان تأکید کرد.

عالیشاه در این نشست که با حضور مدیرکل و رؤسای زندان‌های استان برگزار شد، گفت: هدف نهایی دستگاه قضایی تنها اعمال مجازات نیست، بلکه توجه به شخصیت، سلامت و حقوق زندانیان از اولویت‌های اصلی ماست تا آثار اصلاحی و تربیتی حبس به معنای واقعی محقق شود.

وی با اشاره به مصوبه جدید این کارگروه افزود: مقرر شده است نشست‌های تخصصی میان مجموعه زندان‌ها و دادسرا‌ها به‌صورت فصلی و منظم برگزار شود. این اقدام با هدف بررسی میدانی مشکلات، پیگیری مطالبات قانونی زندانیان و هماهنگی بیشتر میان قضات ناظر و رؤسای زندان‌ها صورت می‌گیرد.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: زندانیان دارای حقوق و مطالباتی هستند که باید در چارچوب قانون و از طریق قضات ناظر زندان به شکلی مطلوب پیگیری شود.

عالیشاه افزایش هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها را کلید کاهش جمعیت کیفری دانست و خاطرنشان کرد: این تعامل علاوه بر کاهش جرائم در بازگشت مجدد، منجر به کاهش بار مالی ناشی از نگهداری زندانیان برای دولت نیز خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این نگاه حمایتی و نظارت‌های مستمر، چالش‌های موجود در زندان‌های استان به حداقل رسیده و مسیر بازگشت سعادتمندانه مددجویان به آغوش جامعه و خانواده هموارتر شود.

گزارش از مقداد بهرامی