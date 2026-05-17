پخش زنده
امروز: -
شبکههای سیما امشب با پخش یک برنامه گفتوگومحور درباره سواد رسانهای و نمایش یک فیلم سینمایی بیوگرافی، موضوعاتی متنوع را برای مخاطبان خود تدارک دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب (۲۷ اردیبهشت) با محوریت سواد رسانهای و روند برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران از شبکه تهران سیما پخش میشود.
در بخش نخست برنامه، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، درباره ابعاد مختلف برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب و خدمات ارائهشده به مخاطبان توضیح میدهد.
در بخش دوم این برنامه نیز اکبر نصرالهی، کارشناس سواد رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه، همزمان با روز ارتباطات و هفته روابطعمومی، به بررسی سواد رسانهای در دوران جنگ تحمیلی سوم، مهارتهای راستیآزمایی و شیوه مواجهه با رسانههای جعلی میپردازد.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و محمدرضا سلمانی، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران سیما روی آنتن میرود.
در همین حال، شبکه نمایش نیز فیلم سینمایی «کلاشنیکف» به کارگردانی کنستانتین بوسلوف را برای پخش در جدول برنامههای خود قرار داده است.
این فیلم محصول سال ۲۰۲۰ روسیه، یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۹ از این شبکه پخش میشود.
«کلاشنیکف» روایتگر زندگی میخایل تیموفیویچ کلاشنیکف، مخترع و طراح اسلحه مشهور AK-۴۷ است و مسیر دشوار او را تا دستیابی به این اختراع در سن ۲۸ سالگی به تصویر میکشد.
یوری بوریسوف، اولگا لرمن، آرتور اسمولیانینوف، الدار کالیمولین، ویتالی خائو، والری بارینوف و آناتولی لوبوتسکی از بازیگران این فیلم هستند.
دوبله فارسی این اثر نیز در پاییز سال ۱۴۰۰ با مدیریت علیرضا باشکندی و صدابرداری حسین حسنیفر در واحد دوبلاژ تلویزیون انجام شده است.