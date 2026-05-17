سومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در همدان با تمرکز بر سلامت انتخابات شورا‌های شهر و روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ دادستان استان همدان در این نشست با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضا گفت: اولویت اصلی ما پیشگیری جدی از بروز تخلفات است. در همین راستا، اقداماتی نظیر رصد مستمر فضای مجازی کاندیداها، ارائه آموزش‌های لازم و تشریح الزامات قانونی به‌طور دقیق در حال اجراست.

عباس نجفی با اشاره به وضعیت فعلی استان افزود: با توجه به اینکه هنوز به اوج تب و تاب انتخاباتی نرسیده‌ایم، خوشبختانه تاکنون پرونده تخلفاتی چندانی تشکیل نشده است.

محمد معینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز از ابزار‌های نوین برای کاهش جرائم انتخاباتی خبر داد و گفت: تدوین کتابچه جامع قوانین انتخابات، ارسال گسترده پیامک‌های هشداردهنده و ایجاد کانال‌های مشترک برای نامزد‌ها جهت ابلاغ مستقیم ضوابط، از جمله برنامه‌هایی است که برای صیانت از آراء مردم عملیاتی شده است.

طبق آخرین آمار، بیش از ۳۰۰ داوطلب برای رقابت در انتخابات شورا‌های شهر و روستا در استان همدان ثبت‌نام کرده‌اند. زمان دقیق برگزاری این انتخابات نیز منوط به اعلام رسمی ستاد ملی انتخابات بر اساس شرایط کلان کشور خواهد بود.