باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی شماره دو از سوی اداره کل هواشناسی و وقوع و تداوم پدیده گرد و غبار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توصیه‌های بهداشتی برای شهروندان یزدی داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی شماره دو از سوی اداره کل هواشناسی و وقوع و تداوم پدیده گرد و غبار و هوای ناسالم در مناطق مختلف استان یزد، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد توصیه‌های بهداشتی و اقدامات خودمراقبتی زیر را برای شهروندان یزدی داشت:

- تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنید.

- فعالیت فیزیکی و ورزش را در فضای باز تا حد امکان کاهش دهید.

- درب و پنجره‌ها و راه‌های ورود گردوغبار به منزل یا محل کار را بررسی و از بسته و مسدود بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

- از ماسک‌های مناسب مانند ماسک‌های سه لایه جراحی و ماسک‌های تنفسی مانند N۹۵ و FFP به ویژه در فضای باز استفاده کنید.

- کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی - تنفسی به صورت ویژه توصیه‌ها را رعایت و از حضور در فضای باز خودداری کنند و ماسک مناسب بپوشند.

- مایعات فراوان بنوشید.

- سازه‌ها و وسایلی که احتمال دارد بعلت وزش باد به اطراف پرتاب شوند را محکم و ثابت کنید.

- از رانندگی در منطقه گرد و غبار که دید افقی کم است پرهیز کنید و تا گذر توفان و بهبود دید افقی در بیرون جاده و محل امن توقف کنید.

اداره کل هواشناسی استان یزد، تا پیش از ظهر سه شنبه برای استان هشدار پدیده گردوغبار صادر کرده است.