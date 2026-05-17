به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با روز روابطعمومی و ارتباطات، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به همراه قائممقام و معاونان این مرکز با حضور در واحد روابطعمومی، ضمن گرامیداشت این مناسبت، از تلاشهای این حوزه تقدیر و بر نقش مؤثر اطلاعرسانی در انعکاس فعالیتهای رسانهای مرکز تأکید کرد.
به مناسبت روز روابطعمومی و ارتباطات، ناصر حجازیفر مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به همراه قائممقام و معاونان سیما، صدا، فنی و خبر با حضور در واحد روابطعمومی، این روز را گرامی داشتند و از تلاشهای این واحد قدردانی کردند.
در این دیدار، ناصر حجازیفر با اشاره به جایگاه مهم روابطعمومی در نظام رسانهای، بر نقش کلیدی این واحد در اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و اثرگذار فعالیتهای مرکز تأکید کرد و تعامل سازنده با اداره کل روابطعمومی و حوزه انتشار خبر در استان را زمینهساز انعکاس مطلوب رویدادها و برنامههای صداوسیمای آذربایجان غربی دانست.
همچنین معاونان حاضر در این نشست با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای خود، راهکارهایی برای تسریع و بهبود روند اطلاعرسانی و پوشش فعالیتهای حوزههای مختلف ارائه کردند تا زمینه انعکاس سریعتر و دقیقتر اقدامات و برنامههای مرکز فراهم شود.
در پایان این مراسم، بهرسم یادبود، هدیهای از سوی مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی به همکار واحد روابطعمومی اهدا شد.