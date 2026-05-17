

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما آقای سعید ترکمان در سی‌ویکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و دیگر اعضا برگزار شد، افزود: به دلیل کاهش صادرات مواد نیمه‌خام و نهایی حوزه پتروشیمی و کاهش تقاضا، می‌توان به تأمین نیازهای اساسی با واردات پلیمرها امیدوار بود.

رئیس انجمن ملی پلیمر ایران میزان واردات ماهانه مواد اولیه برای تامین نیازهای ضروری کشور را در سه سناریو به ترتیب حدود ۱۸۷، ۳۶۷ و ۴۷۵ میلیون دلار در ماه عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، تصریح کرد: بررسی حجم دادوستد پلیمرها در ۶ ماه اخیر نشان می‌دهد که از ۲۱ فروردین دوباره روند، افزایشی شده و ۷۵ درصد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس احیا شده است.

سعید ترکمان در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و آثار آن در بورس کالا بر بازار محصولات پلیمری و صنایع تکمیلی ارائه داد.