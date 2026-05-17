قرار شبانه مردم اراک برای دفاع از وطن با نوای سوگ و پیام صرفه‌جویی همراه شده تا امنیت سیاسی و اقتصادی را برای کشور ضمانت کنند.

مردم اراک شب گذشته در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع خود، با حضور گسترده درحسینیه شهدا، صحنه‌ای از اتحاد، بصیرت و همبستگی را رقم زدند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم با حضور پررنگ و منسجم خود، بر تداوم مسیر ایستادگی، و اتحاد و همدلی برای عبور از مشکلات اقتصادی تاکید کردند.