مردم استان ایلام با حضور پرشور خود در اجتماعات مردمی، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و مسیر ولایت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ مردم شب‌زنده‌دار استان با حضوری پرشور و گام‌هایی استوار در صحنه‌های مردمی، بار دیگر پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی را تجدید کردند.

این حضور حماسی که با هدف پاسداشت خون شهیدان راه ولایت و تأکید بر وحدت و همدلی شکل گرفت، جلوه‌ای از انسجام ملی و پشتیبانی مردم از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود.

اجتماعات مردمی این روز‌ها به محور گرما‌بخش اتحاد ملی تبدیل شده و نشان داده است که مردم همچنان بزرگ‌ترین پشتوانه ثبات، امنیت و اقتدار کشور هستند.