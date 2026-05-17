امام جمعه تبریز:
اخلاص در عبادت شرط اصلی قبولی اعمال است
امام جمعه تبریز با اشاره به شهادت امام جواد الائمه (ع) بر نقش اخلاص و نیت خالصانه در برگزاری فرایض دینی تاکید کرد و گفت:اخلاص در عبادت شرط اصلی قبولی اعمال است.
وی گفت:عبادتهای قلبی از عبادتهای ظاهری مهمتر است و ارتباط قلبی با خداوند اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم صیانت از دین افزود:وظیفه مومنان عمل به فرامین الهی است اگر عمل کنند رستگار میشوند و اگر طغیان کنند دچار خسران و تباهی خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل گفت:هر کس در نماز کوتاهی کند مورد شفاعت اهل بیت (ع) قرار نخواهد گرفت. شفاعت در گرو عمل خود انسان و شفاعت اهل بیت (ع) است آنهایی که بر نماز کم اهمیت هستند شفاعت نخواهند شد.
امام جمعه تبریز با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت:اگر خطوط قرمز ایران توسط آمریکا رعایت نشود درس عبرتی خواهیم داد که فراموش نشود.
وی اتحاد و وحدت بین مردم را وظیفه همگان دانست و گفت: مردم ایران بصیر هستند باید دست به دست هم داده و با اتحاد به قلههای تمدن و پیشرفت برسیم.