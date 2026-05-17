به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ عیسی بزرگ‌زاده گفت: اگرچه میانگین پرشدگی مخازن سد‌ها به ۶۶ درصد رسیده، اما در کلان‌شهر‌های پرجمعیت مثل تهران این رقم تنها ۲۳ تا ۲۴ درصد است. بر اساس آمار، مجموع بارندگی کشور تا ۲۵ اردیبهشت به طور متوسط ۲۲۷ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۷ ساله یک درصد افزایش و نسبت به سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، استان‌های تهران و قم کمترین میزان بارش را تجربه کرده‌اند و نسبت به دوره بلندمدت ۳۲ درصد کاهش بارندگی دارند. پس از آن، استان‌های مرکزی، یزد، قزوین، اصفهان، سمنان، البرز، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل با کاهش ۱۰ تا ۲۲ درصدی نسبت به میانگین ۵۷ ساله در رده‌های بعدی قرار دارند.

بزرگ‌زاده افزود: بیشترین بارش سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد با ۶۸۴ میلی‌متر، گیلان با ۶۳۳ میلی‌متر و ایلام با ۶۰۶ میلی‌متر ثبت شده است.

کمترین بارندگی نیز در استان یزد با ۷۰ میلی‌متر رخ داده است

سخنگوی صنعت آب درباره حجم ذخایر سد‌ها گفت: هم‌اکنون ۳۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب در سد‌های کشور ذخیره شده که نسبت به ۲۶ اردیبهشت سال گذشته با ۲۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب، ۲۶ درصد افزایش یافته است. این حجم نسبت به میانگین دهه اخیر نیز ۶ درصد بیشتر است.

وی همچنین به مدیریت رهاسازی آب از سد‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته تا این تاریخ ۱۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد، اما امسال این رقم به ۲۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: علی‌رغم بارش مناسب در سطح کشور، هنوز ۳۵ میلیون نفر در معرض خشکسالی و کم‌آبی هستند و مدیریت مصرف آب در این مناطق ضروری است.

وی افزود: بیشترین تراکم جمعیتی در مناطق کم‌بارش در استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، اراک، ساوه و همدان است.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: در بخش آب شرب، مدیریت مصرف در سراسر کشور الزامی است و در بخش کشاورزی و شرب در تهران، شهر‌های استان تهران، البرز، مشهد، اراک و ساوه کمبود داریم و باید الگوی مصرف رعایت شود.

در بخش کشاورزی نیز در مناطق وسیعی مانند اصفهان، قزوین، همدان، زنجان، البرز، تهران و مشهد باید مدیریت مصرف اعمال و محصولات کم‌آب‌بر کشت شود.

به گفته بزرگ‌زاده، دشت‌های ممنوعه برای برداشت آب زیرزمینی در استان‌های فارس، اصفهان، خراسان، تهران، یزد و کرمان قرار دارند که باید از برداشت آب در این مناطق خودداری شود.