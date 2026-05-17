مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش ساعت معاملات بازار سهام در دو روز نخست بازگشایی این بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قادر معصومی خانقاه گفت: برای مدیریت بازگشایی نماد شرکتهای با افشای اطلاعات با اهمیت نوع «الف» و شرکتهایی که مجامع خود را در دوره توقف بازار سهام برگزار کردهاند، طی دو روز سهشنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، یک ساعت به زمان معاملات سهام و ابزارهای مرتبط با سهام در بورس تهران و فرابورس ایران اضافه خواهد شد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر این اساس، طی دو روز اشارهشده، معاملات تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه خواهد داشت.