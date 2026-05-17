به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان به حماسه برنو در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، مردم کهگیلویه و بویراحمد از نخستین لحظات حضور در صحنه، غیرتمندانه وارد عمل شدند و در ارتفاعات استان با ایستادگی و مقاومت، اجازه فرود به بالگرد‌های دشمن را ندادند و صحنه‌هایی کم‌نظیر از شجاعت و ایثار را رقم زدند.

یداله رحمانی با قدردانی از تلاش‌های رسانه ملی در بازتاب این حماسه مردمی افزود: شبکه دنا در آن ایام با پوشش مناسب این رویدادها، به یکی از پربیننده‌ترین شبکه‌ها تبدیل شد و حماسه برنو از بیش از ۱۰۰ شبکه معتبر در کشور‌های مختلف جهان بازنشر شد که نشان‌دهنده عظمت و بازتاب جهانی این حماسه ملی مردمی است.

رحمانی در این جلسه با تأکید بر رسالت اصلی شورا و هشت کمیته زیرمجموعه آن اضافه کرد: وظیفه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مستندسازی، ثبت و ضبط حماسه‌ها، ایثارگری‌ها و رشادت‌های مردم استان در دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع حساس تاریخ انقلاب است تا این ارزش‌ها برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم استان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در جنگ تحمیلی هشت ساله با تقدیم دو هزار شهید، ۳۱۷ آزاده، ۱۳ هزار جانباز و حضور ۴۶ هزار رزمنده، سهم بزرگی در دفاع از انقلاب اسلامی داشته‌اند و در همه عرصه‌هایی که نظام اسلامی نیازمند حضور آنان بوده، حماسه‌آفرینی کرده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاریخ این استان سرشار از رشادت و ایثار است، گفت: از حماسه‌های دوران دفاع مقدس و عملیات‌های مختلف گرفته تا مقابله با اغتشاشات دی‌ماه، جنگ رمضان، جنگ دوازده‌روزه و همچنین حماسه‌های پیش از انقلاب در منطقه جلیل‌بابکان، همگی نیازمند مستندسازی دقیق و ماندگار هستند.

رحمانی در ادامه به مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: مقرر شد جلسات شورا هر دو ماه یک‌بار به‌صورت منظم برگزار شود و ستاد برگزاری مناسبت‌ها در استان و شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری‌ها به‌صورت مستمر تشکیل شود.

وی افزود: برنامه «شهدای اقتدار» روز یکشنبه سوم خردادماه با محوریت سپاه فتح برگزار خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در این زمینه خواهند داشت.

استاندار همچنین از پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل موزه دفاع مقدس استان و یادمان شهدا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شدند زیرساخت‌های آب، برق، گاز و مخابرات این مجموعه را پیش از بهره‌برداری فراهم کنند.

رحمانی بر لزوم جمع‌آوری و تدوین اسناد، مدارک و تاریخ شفاهی شهدا در حوزه دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها مکلف شدند اسناد مربوطه را طبق چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی دبیرخانه شورا در زمان‌بندی مشخص ارائه کنند.

وی ادامه داد: در فاصله برگزاری جلسات دوماهه شورا نیز معاونت سیاسی استانداری با همکاری دبیر شورا و مدیران دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای مصوبات را پیگیری خواهد کرد تا تصمیمات اتخاذشده به‌صورت کامل و به‌موقع اجرایی شود.