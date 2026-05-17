فرماندار بهارستان از پیگیری جدی دولت برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: احیای این واحدها با هدف بازگشت سریع به چرخه تولید در دستور کار دولت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با تأکید بر نقش این واحدها در اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه افزود: دولت حفظ و احیای ظرفیتهای تولیدی را از اولویتهای اصلی خود دانسته و حمایتهای لازم را انجام میدهد.
وی همچنین از هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: موانع اداری و زیرساختی بهصورت ویژه و خارج از نوبت برطرف میشود تا روند بازسازی واحدها با سرعت و استمرار دنبال شود.