رئیس اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دوران جنگ رمضان بهرغم توقف بازار سهام، ارزش معاملات در کلاسهای مختلف دارایی فعال در بازار سرمایه به مرز ۷۷ همت در روز هم رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سجاد پاشای امیری درباره ارزش معاملات بازار سرمایه در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: در هفتههای اول و دوم جنگ رمضان، با افت قابل پیشبینی در ارزش معاملات روبهرو بودیم، اما به تدریج حتی رکوردهای جدیدی به ثبت رسید که این عملکرد به واسطه تنوع حضور کلاسهای مختلف دارایی در بازار سرمایه است. این رکوردهای جدید در معاملات روزانه صندوقها در حالی به ثبت رسیده که معاملات برخی صندوقها هم متوقف بوده است.
رئیس اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه در این ایام، به ویژه در هفتههای ششم و هفتم امسال، از حیث رونق معاملاتی رکوردهایی حتی فراتر از عملکرد پاییز ۱۴۰۴ به ثبت رسید، گفت: بررسی معاملات صندوقها پس از ۱۷ اسفند نشان میدهد ارزش روزانه معاملات ابزارهای فعال در بازار سرمایه رکوردهای جدیدی در محدوده ۷۷ همت را نیز به ثبت رسانده و میانگین روزانه معاملات در این ایام بیش از ۳۸ همت بوده است.
امیری با اشاره به اینکه در این بازه زمانی سرمایهگذاران در برخی کلاسهای دارایی از جمله نقره، انرژی و کالای کشاورزی بازدهی قابل قبولی کسب کردند، افزود: در این ایام برخی ابزارهای جدید، نظیر صندوقها با پشتوانه حاملهای انرژی در بازار بسیار مورد توجه قرار گرفتند. جذابیتها و فرصتها در زمینه ابزارها، قراردادها، بازارها و بورسهای کالایی از جمله در حوزه انرژی با توجه به موقعیت کشور همچنان فزآینده و جذاب هستند.
وی امکان مدیریت ریسک، تنوع پرتفوی و کسب بازده از کلاسهای مختلف دارایی، به فراخور تحولات داخلی و جهانی، امکان تغییر بیوقفه در ترکیب سرمایهگذاری متناسب با ذائقه ریسک را از ویژگیهای مثبت تنوع ابزارها در بازار سرمایه برشمرد و ادامه داد: در شرایط فعلی این ابزارها توانستهاند سهامداران را از بازده خود منتفع کنند.
رئیس اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اهمیت تنوع مقاصد سرمایهگذاری اضافه کرد: در زمانهایی که معاملات داراییهای ریسکی، چون سهام متوقف میشود و تحولات به سمتی پیش میرود که سهامدار از دارایی ریسکی به کم ریسکتر سوق پیدا میکند، تنوع مقاصد سرمایهگذاری و فراهم بودن جایگزینی دارایی اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی گفت: معمولاً بازارهای مالی برای ایجاد وقفه و کُندی انتقال اثر نوسانات و شوکها به بخش واقعی اقتصاد نیز مؤثر عمل میکنند.